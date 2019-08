Amichevole Olympique Marsiglia-Napoli: probabili formazioni e dove vedere l’impegno internazionale della squadra di Ancelotti

Il Napoli di Carlo Ancelotti prosegue il suo cammino di avvicinamento alla stagione ufficiale affrontando in amichevole i francesi dell’Olympique Marsiglia, guidati in panchina da André Villas-Boas. Olympique Marsiglia-Napoli: la sfida amichevole si giocherà la sera di domenica 4 agosto 2019 alle ore 21.00 nella cornice dello Stadio Velodrome di Marsiglia, con trasferta vietata ai tifosi partenopei per motivi di pubblica sicurezza.

Se il tecnico portoghese Villas-Boas dovrebbe affidarsi alla formazione tipo, e avrà indisponibili i soli Thauvin e Luiz Gustavo, Ancelotti punterà sul 4-2-3-1 e potrebbe lanciare dal 1′ il nuovo acquisto Elmas in mediana accanto a Callejòn. Davanti Milik sarà il centravanti, con a supporto Verdi, Mertens e Insigne. Ancora non disponibile in difesa Koulibaly, che reduce dalla Coppa d’Africa, si unirà ai compagni soltanto per gli impegni successivi.

I partenopei cercano conferme dopo la brillante vittoria per 3-0 contro i campioni d’Europa del Liverpool, e in vista della doppia sfida contro il Barcellona di Ernesto Valverde. In precedenza hanno perso 2-1 con il Benevento, vinto 5-0 con la FeralpiSalò e pareggiato 3-3 con la Cremonese. Il 26 luglio hanno concluso il lungo ritiro di Dimaro, che era iniziato il 6 luglio.

L’amichevole internazionale Olympique Marsiglia-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky in Pay per View, e dunque sarà visibile dagli abbonati soltanto sul satellite e non sul digitale terrestre al costo di 10 euro. Per poter vedere la partita bisognerà dunque acquistare l’evento attraverso Primafila, selezionando la partita e seguire le istruzioni a video che compariranno sul televisore. Non sarà invece possibile seguire la gara in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, visto che nella piattaforma non sono visibili gli eventi in Pay per View. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Olympique Marsiglia-Napoli

Competizione: Amichevole internazionale

Quando: domenica 4 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky (Pay per View)

Dove vederla in streaming: –

Stadio: Velodrome (Marsiglia)

Le probabili formazioni

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Caleta-Car, Kaara, Amavi; Sanson, Strootman, Lopez; Sarr, Germain, Payet. All. Villas-Boas

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Callejón, Elmas; Verdi, Mertens, Insigne; Milik. All. Ancelotti