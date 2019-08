Amichevole Roma-Real Madrid, streaming e probabili formazioni

Amichevole Roma-Real Madrid: test di lusso per i giallorossi nella prima gara stagionale allo Stadio Olimpico

La Roma di Paulo Fonseca chiude il suo percorso nel precampionato con l’amichevole di lusso contro il Real Madrid di Zinedine Zidane, che sarà la prima gara stagionale allo Stadio Olimpico. Roma-Real Madrid: la partita è in programma la sera di domenica 11 agosto 2019 alle ore 20.00 nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma.

Finora 7 vittorie e un pareggio per la Lupa nel pre-stagione: 12-0 al Tor Sapienza, 10-0 al Trastevere, 3-0 al Gubbio, 7-0 al Rieti, 3-1 alla Ternana, 3-1 al Perugia, 3-2 in trasferta ai francesi del Lille e pareggio per 2-2 a Perugia con i baschi dell’Athletic Bilbao. Nonostante il forte interesse dell’Inter di Antonio Conte per il bosniaco, Fonseca si affiderà ancora una volta a Dzeko centravanti. Alle sue spalle i tre trequartisti saranno Under, Zaniolo e Perotti. In mediana giostreranno Cristante e Lorenzo Pellegrini. Dietro infine, davanti a Pau Lopez, Fazio e Juan Jesus formeranno la coppia centrale, con Florenzi e Kolarov terzini.

Zidane dal canto suo ha lasciato a casa James Rodriguez e Mariano Diaz, entrambi in uscita dal club spagnolo, e in attacco nel 4-4-2 si affiderà a Rodrygo accanto a Benzema, mentre Hazard e Lucas Vazquez agiranno da esterni offensivi a centrocampo.

La partita Roma-Real Madrid sarà trasmessa in diretta e in chiaro su TV8 (Canale 8 del digitale terrestre) e su Sky Sport Uno (canale 202 del satellite, 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (canale 203 del satellite e 483 del digitale terrestre). Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet collegandosi alla piattaforma Sky Go.

Roma-Real Madrid

Competizione: Amichevole internazionale precampionato

Quando: domenica 11 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 20.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (202 del satellite, 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (203 del satellite, 483 del digitale terrestre) e TV8

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)



Le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Hazard, Kroos, Modric, Lucas Vazquez; Benzema, Rodrygo. All. Zidane

