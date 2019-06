Carlo Ancelotti spegne 60 candeline. L’allenatore del Napoli attende dei regali di mercato da parte di Aurelio De Laurentiis

Giorno di festa in casa Ancelotti, col tecnico che spende 60 candeline. Appena un anno fa sposava il progetto Napoli con il desiderio e la speranza di entrare immediatamente nella storia dei partenopei. Non ci è riuscito, a causa di una Juve stile rullo compressore in campionato, ma ci sarà tempo per riprovarci.

Il rapporto con De Laurentiis è solido e destinato a perdurare per ancora molto tempo. Il primo regalo per il proprio compleanno, l’allenatore, l’ha già ricevuto. A Di Lorenzo è stato dato il benvenuto in Campania e, adesso, si proverà ad emozionare la piazza con un nome altisonante. De Paul, Trippier e la grande suggestione James Rodriguez sullo sfondo potrebbero essere i profili adatti.