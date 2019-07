Ancelotti sulla corsa scudetto: «Conte e Sarri? Sarà bello trovarseli contro» – VIDEO

Durante la conferenza stampa di Carlo Ancelotti direttamente da Dimaro, il tecnico partenopeo ha parlato anche della corsa scudetto

Sarà un campionato sicuramente pieno di adrenalina e imprevedibilità quello che tra poco più di un mese vedrà il suo via. Inter, Napoli e Juve le principali candidate allo scudetto (con i bianconeri in primissima fila), dove la vera novità saranno gli allenatori dei nerazzurri e bianconeri: Conte e Sarri. A proposito delle facce nuove della prossima Serie A, Ancelotti si è concesso una battuta in conferenza stampa.

«Sono contento del ritorno di Conte. La Juve sarà la squadra da battere, ma l’Inter vuole essere competitiva e renderà più incerto il campionato. Sarà un problema in più, investirà molto. Sarri? Nessuno se lo aspettava alla Juve, capisco i tifosi dispiaciuti ma questo è il professionismo».