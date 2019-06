Andersen: «Il Milan è un grande club. Lì con Giampaolo? Non lo so»

Joachim Andersen potrebbe lasciare la Sampdoria per seguire Marco Giampaolo al Milan. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo

Joachim Andersen, difensore della Sampdoria, ha parlato dell’interessamento del Milan nei suoi confronti ai microfoni di Ekstrabladet.dk: «Negli ultimi giorni mi sono concentrato esclusivamente sugli esami, 24 ore su 24. Non ho letto molto sui vari media».

«Giampaolo al Milan? Buon per lui. Un po’ mi dispiace, perché è stato veramente un buon allenatore per me. Lo seguirò? Non posso rispondere ora e non ne so nulla, ma il Milan è un grande club. Sarebbe un passo indietro? Credo che nessuno possa dire una cosa del genere».

