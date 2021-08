Andreazzoli: «Cutrone? È arrivato a Empoli con un gran sorriso: è determinato. Domani contro il Vicenza voglio delle risposte»

L’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Vicenza. Di seguito le sue parole.

PREPARAZIONE – «Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto, a partire dalla partecipazione dei ragazzi, arrivando al fattore numerico. Tutto però tenendo conto di quanto ci è capitato, che ci ha potato a interrompere l’attività di alcuni calciatori per i noti motivi. Abbiamo comunque lavorato, mettendo dentro determinati concetti ma dovendo aspettare il rientro di tutti per non ripeterci. Accanto a questo negli ultimi giorni il mercato ci ha portato altri elementi che ci permettono di completare l’organico ma al momento attuale non possono essere nella condizione ideale. Sono appena arrivati, si sono allenati con le loro squadre e dobbiamo tenerlo presente verificando bene cosa fare».

CUTRONE – «È arrivato con un gran sorriso a dimostrazione della voglia di mettersi a disposizione della squadra e con grande volontà di dimostrare quello che sa fare».

COPPA ITALIA – «Abbiamo iniziato e nel tempo abbiamo messo sempre qualcosa in più. Domani mi aspetto, come vedo durante la settimana, delle risposte che tentano di diventare automatiche. Siamo ancora in una prima fase, vedo che la squadra ci prova e dobbiamo proseguire così. Sono dispiaciuto che non ci sarà il pubblico con cui condividere l’inizio di stagione. Lo aspettiamo per sabato prossimo quando sarà fondamentale e determinante avere anche questo aiuto e un supporto caloroso su cui contiamo molto».