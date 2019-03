Anelka, documentario su Netflix dedicato all’ex Juventus e alla sua carriera

La piattaforma internazionale Netflix realizzerà un documentario sulla vita e sulla carriera dell’ex centravanti Nicolas Anelka

Nicolas Anelka ha avuto una lunga carriera calcistica nella quale ha indossato le maglie di tante squadre: dal PSG al Real Madrid, passando poi, fra le altre, per Liverpool, Manchester City, Chelsea e Juventus, non sempre esprimendosi come chi aveva puntato su di lui si aspettava. Ora la piattaforma internazionale Netflix ha annunciato che dedicherà un documentario all’attaccante, ritiratosi dal calcio giocato nel 2015 dopo l’esperienza in India col Mumbay City.

Netflix aprirà presto una sede in Francia e sta effettuando grossi investimenti su contenuti in lingua francese. Anche per questo, forse, ha deciso di produrre un documentario sull’ex calciatore transalpino. Nel documentario troveranno spazio un’intervista all’ex tecnico dell’Arsenal Arsene Wenger e ad alcuni ex compagni di squadra di Anelka, fra cui Pogba, Henry ed Evra. La produzione su Anelka, inoltre, arricchirà la sua produzione sul calcio per la gioia degli appassionati del genere.