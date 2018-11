Inzaghi spiega: «Sconfitta meritata: privilegiata la gara col Chievo»

Lazio ko 2-0 a Cipro con l’Apollon, Simone Inzaghi fa autocritica: ecco le parole del tecnico biancoceleste nel post-partita

Apollon-Lazio è terminata 2-0, biancocelesti ko a Cipro: Simone Inzaghi fa autocritica nel post-partita. Intervenuto a Lazio Style Radio, il tecnico ha dichiarato: «La qualificazione ce l’eravamo già assicurata, spiace sempre perdere. Sapevamo che avremo trovato pane per i nostri denti, i ciprioti hanno fatto un’ottima gara. Testa al campionato, domenica avremo una partita molto importante. Chievo? Sarà una partita importante contro una squadra in salute. Si è pianificato unicamente alla partita di domenica. Avevamo scelto di privilegiare il match contro i gialloblù. I ragazzi hanno tenuto comunque bene il campo».

Continua il tecnico biancoceleste, come riportano i colleghi di Lazionews24: «Esordi? Se lo sono meritati. Rossi lavora con noi da tempo, si impegna tanto e l’esordio poteva avvenire prima. Armini sta avendo una crescita continua, in quei dieci minuti che ha fatto ha dimostrato personalità. Recupero energie? Domani lavoreremo con chi sarà disponibile, con chi è rimasto a Roma. Avremo l’unica seduta sabato a ranghi completi. Sono fiducioso, la squadra sta bene. Le risposte che cercavo le ho avute, dispiace sempre perdere, soprattutto in ambito internazionale».