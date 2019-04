Arbitri 34esima Serie A: Banti per Inter-Juve, Guida per Torino-Milan

Arbitri Serie A: ecco le designazioni per il prossimo turno di campionato, il 33esimo. Banti per Inter-Juve, Guida per Toro-Milan

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 34esima giornata di Serie A. Sarà l’arbitro Banti a dirigere il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Al Var ci saranno Mazzoleni, quest’ultimo reduce dall’arbitraggio in Milan-Lazio di Coppa Italia, e Ranghetti. Il secondo big match di giornata, quello tra Torino e Milan, sarà diretto da Guida mentre al Var ci saranno Rocchi e Meli. La Penna sarà impegnato al Benito Stirpe per il lunch match domenicale tra Frosinone e Napoli mentre Serra e Del Giovane lo assisteranno al Var. Roma–Cagliari in programma sabato alle 18 sarà arbitrata da Manganiello con Di Bello e Di Iorio al Var. La sfida tra Sampdoria e Lazio invece è stata affidata a Maresca con Calvarese e Tegoni al Var. Il match tra Atalanta e Udinese in programma lunedì alle 19 sarà diretto da Giacomelli (Pasqua e Lo Cicero al Var). Sarà Valeri ad aprire la giornata sul campo del Bologna, nella delicata sfida salvezza con l’Empoli, con Chiffi e Mondin al Var. Chievo–Parma a Sacchi (Ghersini e Passeri al Var), Spal–Genoa a Massa (Irrati e Marrazzo al Var). Il Monday night tra Fiorentina e Sassuolo sarà diretto da Fourneau (Fabbri e Schenone al Var).

ATALANTA – UDINESE Lunedì 29/04 h. 19.00

GIACOMELLI

LONGO – TASSO

IV: NASCA

VAR: PASQUA

AVAR: LO CICERO

BOLOGNA – EMPOLI Sabato 27/04 h. 15.00

VALERI

BINDONI – TOLFO

IV: ROS

VAR: CHIFFI

AVAR: MONDIN

CHIEVO – PARMA

SACCHI

COSTANZO – CAPALDO

IV: BARONI

VAR: GHERSINI

AVAR: PASSERI

FIORENTINA – SASSUOLO Lunedì 29/04 h. 21.00

FOURNEAU

FIORITO – MACCADINO

IV: ILLUZZI

VAR: FABBRI

AVAR: SCHENONE

FROSINONE – NAPOLI h. 12.30

LA PENNA

PRENNA – BACCINI

IV: PISCOPO

VAR: SERRA

AVAR: DEL GIOVANE

INTER – JUVENTUS Sabato 27/04 h. 20.30

BANTI

VUOTO – MANGANELLI

IV: DOVERI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI

ROMA – CAGLIARI Sabato 27/04 h. 18.00

MANGANIELLO

GALETTO – DI VUOLO

IV: PAIRETTO

VAR: DI BELLO

AVAR: DI IORIO

SAMPDORIA – LAZIO h.18.00

MARESCA

DI LIBERATORE – TONOLINI

IV: AURELIANO

VAR: CALVARESE

AVAR: TEGONI

SPAL – GENOA

MASSA

CECCONI – ALASSIO

IV: ABISSO

VAR: IRRATI

AVAR: MARRAZZO

TORINO – MILAN h. 20.30

GUIDA

PRETI – VALERIANI

IV: MARIANI

VAR: ROCCHI

AVAR: MELI