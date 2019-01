L’arbitro al portiere: «Zitto, negro!». La decisione del presidente

Arbitro in Promozione espelle e insulta il portiere con un epiteto razzista. Il provvedimento del presidente della squadra spiazza tutti

Scandalo in Promozione, girone C. Durante Serino-Real Sarno, l’arbitro espelle il portiere della squadra di casa, Gueye Ass Dia, senegalese di 25 anni. La risposta alle proteste dell’estremo difensore è choc:«Stai zitto, negro!». Immediato il provvedimento del presidente della società avellinese, Donato Trotta. Il patron entra in campo e decide di ritirare la propria squadra. Partita sospesa. Ecco le dichiarazioni del presidente sulla vicenda:«Dobbiamo fermare il campionato, non permetto a nessuno di calpestare la dignità dei miei ragazzi e soprattutto la mia. Penso che questa volta si sia superato il limite e chiedo subito un’indagine federale. Stiamo preparando uno striscione che invieremo a tutte le squadre del girone perché venga esposto negli stadi. Sabato prossimo dovremmo giocare a San Vitaliano, in provincia di Napoli. Se non ci sarà lo stop saremo costretti a scendere in campo ma sarebbe una vergogna e un atto di inciviltà sociale prima che sportiva». Oltretutto, il numero uno del Serino aveva già vissuto un episodio analogo due anni prima. Nel precedente un arbitro durante il riconoscimento gli aveva detto:«Non ti distinguo sulla foto perché sei nero».