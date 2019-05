L’Arsenal ha cercato di stroncare la prima costruzione del Chelsea. Una delle mosse di Emery era Ozil su Jorginho

Nel primo tempo, prima di affondare, l’Arsenal ha tenuto una pressione alta e costante nei confronti del Chelsea. I gunners cercavano di bloccare la prima costruzione rivale. Una delle mosse di Emery è stata Ozil a uomo su Jorginho.

Come si vede nella slide sopra, l’ex Real Madrid quasi non lasciava respirare il centrocampista dei blues. Xhaka e Torreira andavano invece su Kanté e Kovacic, per non permettere al Chelsea di risalire palla a terra.