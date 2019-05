Arsenal, Lucas Torreira e la serata da incubo contro il Chelsea

Lucas Torreira è uno degli uomini chiave dell’Arsenal. In finale di Europa League è però crollato come la sua squadra

Tra i migliori acquisti dell’ultimo mercato, Lucas Torreira non è riuscito a vincere il suo primo titolo con l’Arsenal. L’uruguagio, come tutti i gunners, è calato nel secondo tempo. Quando gli spazi sono aumentati, l’ex Sampdoria ha sofferto in mezzo nelle ripartenze del Chelsea.

In fase di possesso, l’Arsenal era disposto con un 3214. Torreira e Xhaka erano molto bassi in avvio di azione, vicino ai 3 difensori. Lo si vede nella slide sopra.