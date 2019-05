Arsenal, occhi su Manolas: inglesi interessati al difensore

L’Arsenal ha messo gli occhi su Kostas Manolas: gli inglesi vorrebbero pagare la clausola rescissoria del difensore della Roma

Non solo la Juve su Kostas Manolas. Per il difensore della Roma c’è anche l’interesse dell’Arsenal, che già da qualche settimana ha messo gli occhi sul greco.

Come spiega Tuttosport, gli inglesi fanno sul serio per il giallorosso e potrebbero anche decidere di pagare la clausola rescissoria che ammonta a 36 milioni. Il greco, nella prossima stagione, potrebbe dunque giocare in Premier League.