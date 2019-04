Atalanta, Gasperini commenta l’importante vittoria contro il Parma: con la sconfitta del Milan, gli orobici si lanciano in ottica Champions

Gian Piero Gasperini parla ai microfoni di DAZN dopo la vittoria col Parma, che porta l’Atalanta in un’interessante posizione di classifica: «Felice per risultato, per la prestazione e per i tifosi, avevamo tanta gente al seguito. Rientravamo dopo la sosta e c’è sempre un po’ di incognita in questi casi, ma la squadra ha fatto una grande prestazione al di là del risultato».

La squadra di Gasperini vede da vicino il Milan, oramai a soli tre punti di distanza: «Mancano ancora dei recuperi, significa tutto e niente. Possiamo giocarci il massimo come star fuori da tutto, ma ci portiamo dietro il pensiero della Coppa Italia. Questo ci tiene vivi e sul pezzo».

Ancora sugli scudi Zapata, con l’ennesima doppietta fuori casa, che tiene il passo di Messi per le reti segnate in trasferta: «Straordinario, è concreto e segna con continuità, tutto il lavoro della squadra viene valorizzato grazie a lui».