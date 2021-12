La vetta si può ancora conquistare, ma all’Atalanta mancano i botti finali

Atalanta, il punto della situazione del girone d’andata della squadra allenata da mister Gasperini

Si è concluso il girone d’andata per la Serie A. E’ il momento di andare a vedere la situazione di classifica delle varie squadre. Nello specifico ora parleremo dell’Atalanta. La Dea di Gasperini non può di certo dirsi soddisfatta della chiusura del 2021. La sconfitta con la Roma e il pari di Genova, hanno un po’ ridimensionato i nerazzurri. Sia chiaro, non parliamo di risultati negativi, ma solo del come si è chiuso il girone d’andata. Per il resto l’Atalanta sta mantenendo le ambizioni di classifica prefissate ad inizio stagione con l’intento di provare a migliorare il 4 posto della scorsa stagione. Attualmente è in linea con gli obiettivi e ha raccolto più punti rispetto alla scorsa stagione. Come ogni anno la partenza è diesel per gli uomini di Gasperini, ma è poi nei mesi di ottobre dove riesce a trovare la spinta e la continuità giusta per lottare in vetta.

Dopo il pareggio con l’Inter e la sconfitta contro il Milan, la Dea ha trovato un rullino di marcia impressionante. Le vittorie su Napoli e Juventus hanno permesso all’Atalanta di inserirsi a pieno nella corsa scudetto. La conferma arriva con la vittoria sull’Hellas Verona, squadra ostica e che ha reso la vita difficile a quasi tutte le big. La classifica a metà stagione vede l’Atalanta di Gasperini girare a otto punti dall’Inter, prima della classe, e soltanto a quattro dal Milan secondo. Le attenzioni sono tutte poste verso i nerazzurri, che viaggiano a spari spenti per assaltare la diligenza senza farsi notare e poter depredare lo scettro ai nemici milanesi. Il campionato è lungo, non sarà di certo una sconfitta e un pareggio a fermare l’entusiasmo di Bergamo. Ora la sosta che aiuterà al recupero delle energie e, soprattutto, degli infortunati per ripartire con la spinta degli ultimi mesi.