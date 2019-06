Atalanta, Ilicic e Gomez rinnovano: ecco quando arriveranno le firme

Ilicic e il Papu Gomez rinnoveranno i loro contratti con l’Atalanta. Dopo aver conquistato la Champions, la Dea vuole blindarli

Dopo la conquista della Champions, l’Atalanta vuole blindare Ilicic e il Papu Gomez. Come riporta il Corriere di Bergamo, in settimana i due pilastri della Dea di Gasperini rinnoveranno il loro contratto. Per loro le offerte non mancano e la società bergamasca non vuole perderli.

I due giocatori verranno blindati con un prolungamento fino al 30 giugno 2023. Questo è il primo passo per costruire una squadra da Champions.