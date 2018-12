Atalanta-Juventus 0-1, risultato e diretta live

Atalanta-Juventus, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Benvenuti qui su Calcionews24 per la diretta testuale della super sfida tra Atalanta e Juventus valida per la 18ª giornata di Serie A. L’Atalanta di Gasperini arriva dalla brutta sconfitta esterna contro il Genoa e avrà voglia di rifarsi per riprendere la corsa verso la Champions League, distante solo 4 punti. I bianconeri giungono a questa gara con il vento in poppa e un cammino immacolato, fatto di 16 vittorie e un pareggio che hanno portato in dote già 8 punti di vantaggio sul Napoli secondo. Ma guai ad abbassare la guardia, perché la Dea in casa sa far male a chiunque e un passo falso potrebbe rimettere tutto in gioco.

Le scelte di Gasperini e Allegri hanno confermato quasi tutte le previsioni della vigilia. Fuori Cristiano Ronaldo nella capolista, con Dybala e Mandzukic accompagnati da Douglas Costa che torna titolare. A centrocampo la linea a 3 vedrà Can, Khedira e Bentancur. In difesa Rugani perde il ballottaggio con Bonucci, che accompagnerà il solito Chiellini. De Sciglio e Alex Sandro esterni, in porta Szczesny. Nei padroni di casa confermata la linea a tre d’emergenza in difesa, con Mancini, Djimsiti e Masiello. Pasalic vince il ballottaggio con Pessina, e giocherà al fianco di Freuler, con Castagne sulla fascia al posto di Gosens. Hateboer confermato. Davanti i soliti tre, con Gomez e Ilicic dietro Zapata.

Atalanta-Juventus 0-1: il tabellino

MARCATORI: 2′ Djimsiti (AG)

ATALANTA (3-4-2-1) – Berisha; Masiello, Djmsiti, Mancini; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

NOTE: Ammonito Bentancur

Atalanta-Juventus: diretta live e sintesi

21′ Pericoloso Chiellini! Sul calcio d’angolo Dybala serve il difensore che ostacolato da Mandzukic manda fuori.

20′ Mancini manda in angolo dopo una bell’azione di Alex Sandro che cercava con un cross Mandzukic sul secondo palo.

18′ Giallo per Bentancur, che ferma Ilicic in una ripartenza pericolosa.

17′ Ci prova il Papu da fermo, ma la palla è morbida e Szczesny blocca. Sul cambio di fronte angolo guadagnato dalla Juventus.

16′ Buona punizione guadagnata dalla Dea nei pressi dell’area, per un fallo di Can su Zapata

15′ Gran palla di Ilicic per Gomez che prova a servire al centro Zapata ma la palla è lunga e il colombiano non riesce ad impattarla.

12′ Palla persa da Djimsiti sulla trequarti, Douglas Costa non riesce a chiudere il triangolo con Dybala davanti la porta.

11′ Risponde la Juventus, con un tiro Dybala che vola sopra la traversa, dopo il rinvio della Dea su cross di Alex Sandro.

9′ Ci prova Ilicic con un bel passaggio per Gomez ma la difesa bianconera rinvia. L’Atalanta adesso spinge.

6′ Traversa di Bentancur! Gran controllo su assist di Dybala, Berisha salva tutto. Sul ribaltamento di fronte ci prova Zapata ma la palla esce.

5′ Doccia fredda per l’Atalanta, che adesso prova ad impostare ma la Juventus quando recupera palla è sempre pericolosa.

2′ Incredibile vantaggio della Juventus! Clamoroso autogol di Djimsiti su un cross innocuo di Alex Sandro! Subito avanti i bianconeri

1′ Fischio d’inizio di Banti, comincia la gara!

Le squadre stanno entrando in campo all’Atleti Azzurri d’Italia.

Diretta live dalle ore 15

Atalanta-Juventus: formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1) – Berisha; Masiello, Djmsiti, Mancini; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: Gollini, Rossi, Reca, Gosens, Bettella, Vanzania, Pessina, Kulusevski, Barrow, Tumminello.

JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Benatia, Spinazzola, Rugani, Pjanic, Ronaldo.

Atalanta-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Gasperini è in vera e propria emergenza in difesa, con la doppia espulsione di Toloi e Palomino a Genova che lo costringerà ad una difesa inedita. Davanti a Berisha pronti il giovane Mancini, Djimsiti e Masiello. Per il resto un solo altro cambio, con uno tra Pessina (favorito) e Pasalic ad occupare il posto dell’infortunato De Roon. L’altro posto in mediana sarà occupato da Freuler, con i soliti Gosens e Hateboer esterni. Davanti Ilicic, che dovrà rifarsi dopo il rigore sbagliato, e Zapata verranno supportati dal Papu Gomez. Prosegue il mistero Rigoni, lasciato a casa senza alcuna spiegazione. In casa Juventus la grande novità è l’assenza di CR7 dal primo minuto per la prima volta in campionato. Solo riposo precauzionale in vista del girone di ritorno in cui servirà il miglior portoghese. Al suo posto Douglas Costa in compagnia dei soliti Mandzukic e Dybala. In mediana spazio a Can e Khedira accompagnati da Bentancur. Dietro favorito Rugani su Bonucci, con Chiellini, De Sciglio e Alex Sandro.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini. A disposizione: Gollini, Rossi, Reca, Castagne, Bettella, Vanzania, Pasalic, Kulusevski, Barrow, Tumminello.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Can, Khedira; Douglas Costa, Mandzukic, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Benatia, Spinazzola, Rugani, Pjanic, Ronaldo.

Atalanta-Juventus: i precedenti del match

Sarà una gara molto complicata per l’Atalanta di Gasperini, che nella sua storia in casa ha vinto solamente 7 volte contro la Juventus, con 23 pareggi e 26 sconfitte. Ma a far ben sperare sono sicuramente le ultime due gare giocate all’Atleti Azzurri d’Italia, un doppio 2-2 nelle due stagioni passate, a certificare la crescita del gruppo bergamasco. L’ultima vittoria della Dea contro i bianconeri risale al 2001, con Ventola-Lorenzi marcatori, per il resto grande predominio del club guidato da Max Allegri.

Atalanta-Juventus: l’arbitro del match

La sfida tra Atalanta e Juventus sarà diretta da Luca Banti, con Carbone e Ranghetti assistenti. Il quarto ufficiale sarà Aureliano mentre al Var pronti Calvarese e Vuoto. Il fischietto di Livorno non ha ancora arbitrato la Dea in questa stagione, mentre i bianconeri hanno un bel precedente nello scontro diretto con il Napoli, terminato 3-1 in loro favore. Considerando lo scorso anno, solo vittorie per gli uomini di Allegri con l’ufficiale toscano, con 3 gare a punteggio pieno. Nell’unica gara arbitrata all’Atalanta il risultato è stato un pareggio esterno contro la Lazio.

Atalanta-Juventus Streaming: dove vederla in tv

