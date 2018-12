Atalanta-Lazio: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Atalanta-Lazio, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Atalanta di mister Gasperini ospita la Lazio di Inzaghi in occasione del posticipo del lunedì della 16ª giornata di Serie A in programma il 17 dicembre alle ore 20.30. In seguito al successo in trasferta contro l’Udinese, i padroni di casa sperano di riuscire a continuare a vincere in modo tale da potersi avvicinare alla zona Europa. Conquistando i tre punti, infatti, l’Atalanta salirebbe a quota 24, raggiungendo Roma e Sassuolo. Anche la Lazio, dal suo conto, vuole portare a casa una vittoria che in campionato che manca dallo scorso 4 novembre.

Atalanta-Lazio: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Atalanta-Lazio: formazioni ufficiali

Atalanta-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

L’Atalanta di mister Gasperini dovrebbe schierarsi in campo con il 4-3-2-1, affidandosi in attacco a Zapata, supportato da Ilicic e Gomez.

La Lazio di Simone Inzaghi, invece, dovrebbe optare per il modulo 3-5-1-1, affidandosi in avanti al solito Immobile, supportato da Correa.

ATALANTA (4-3-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Mancini, Adnan, Castagne, Djimsiti, Reca, Pasalic, Pessina, Rigoni, Valzania, Barrow, Tumminello. Allenatore: Gasperini.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic, Lulic; Correa; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Bastos, Caceres, Patric, Lukaku, Durmisi, Murgia, Cataldi, Luis Alberto, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

Atalanta – Lazio: i precedenti del match

Complessivamente sono cinquanta le partite tra le due squadre che hanno avuto luogo presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia, ex Brumana. Per ben ventidue volte le partite tra le due compagini sono finite in pareggio, 20 le vittorie dei nerazzurri, mentre quelle dei biancocelesti sono otto. Il risultato più frequente è stato l’1-1 che è arrivato per 11 volte.

Atalanta – Lazio: l’arbitro del match

Sarà il signor Daniele Orsato della sezione di Schio ad arbitrare Atalanta – Lazio, in programma lunedì 17 dicembre alle ore 20.30. Gli assistenti saranno Liberti, Longo; il IV Uomo Sacchi, mentre al Var il signor Manganiello. È la seconda volta che Orsato arbitrerà un confronto tra nerazzurri e biancocelesti. Il primo incontro, infatti, risale al 3 maggio del 2015, giorno in cui la Lazio pareggiò allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia 1-1.

Atalanta-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.