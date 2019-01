Nessuno può stare tranquillo quando affronta l’Atalanta, nemmeno la Juventus. Caputi avverte i bianconeri in vista della Coppa Italia

L’Atalanta non molla mai. La squadra di Giampiero Gasperini ha agguantato un pareggio in rimonta contro la Roma, chiudendo il match sul 3-3. I nerazzurri dimostrano solidità e continuità, confermandosi una minaccia per le big italiane. Juventus compresa. I bianconeri, infatti, dovranno affrontare gli orobici in Coppa Italia, e si prospettano un cliente scomodo per la Vecchia Signora. Il giornalista Massimo Caputi è dello stesso avviso, e ha avvertito così gli uomini di Massimiliano Allegri: «Oggi l’Atalanta ha speso molto, ha giocato allo stesso livello primo e secondo tempo, se riuscirà ad avere questi ritmi anche in Coppa Italia contro la Juve ci devono spiegare come fanno». Juve avvisata, mezza salvata.