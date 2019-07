Atalanta, in arrivo Malinovskyi: fissate le visite mediche

Malinovskyi sarà presto dell’Atalanta. Il centrocampista è vicinissimo all’arrivo in Italia, dove svolgerà le visite mediche

L’Atalanta è vicinissima alla chiusura del colpo Malinovskyi. Il centrocampista, che arriverà dal Genk, sarà presto un nuovo giocatore bergamasco. Infatti, come spiega Sky Sport, è in corso lo scambio di documenti per la stesura del contratto, che l’ucraino firmerà molto presto.

Il giocatore sarà infatti a Milano già in serata e svolgerà le visite mediche con l’Atalanta già domani, per poi firmare il contratto.