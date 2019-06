Atalanta, occhi su Muriel per rinforzare l’attacco: le ultime

L’Atalanta cerca rinforzi in attacco per affrontare la nuova stagione e la Champions con una squadra competitiva: l’idea è Muriel

L’obiettivo dell’Atalanta di rinforzare la squadra in vista della Champions prendere sempre più forma. Dopo aver stabilito quando ci saranno i rinnovi di Ilicic e Gomez, la Dea si guarda intorno per cercare un attaccante in grado di rendere più competitiva la squadra: il nome che piace è Muriel.

Secondo Tuttosport, Commisso non avrebbe intenzione di riscattare il colombiano e per questo la società di Percassi sarebbe piombata sul giocatore, perfetto come esterno d’attacco o seconda punta con Gasperini.