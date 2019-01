Atalanta, non solo Duvan Zapata: il reparto difensivo ha il suo goleador

L’Atalanta straccia il Frosinone grazie a Duvan Zapata. Ma guai a sottovalutare il reparto difensivo della Dea e il suo centrale goleador

L’Atalanta demolisce il Frosinone con un secco 5-0 e conquista tre punti importanti per il sogno europeo. Mister Giampiero Gasperini può contare su un Duvan Zapata in stato di forma incredibile: ben 14 gol nelle ultime 8 partite che gli valgono il titolo temporaneo di capocannoniere della Serie A. Ma i recenti exploit del colombiano non devono oscurare i meriti della difesa orobica. I centrali della Dea, infatti, sono sempre difficili da superare ed uno in particolare ha anche il vizio del gol. Si tratta infatti di Gianluca Mancini, che ha aperto le danze contro i ciociari. Con la rete dell’1-0 ha toccar quota 5 gol stagionali, che gli valgono il titolo di difensore goleador più giovane d’Europa.