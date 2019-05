Atalanta, ora la stretta finale. Insidia Mapei Stadium?

L’Atalanta chiude “in casa” al Mapei Stadium. La sfida per la Champions sarà proprio contro i naturali padroni di casa

Ora o mai più. Chissà quante volte Gianpiero Gasperini ha ripetuto questa frase ai suoi giocatori. L’avrà ribadita ancor di più in questa settimana, perché finalmente il momento della verità è arrivato. È il Sassuolo l’ostacolo che rimane tra l’Atalanta e il traguardo storico della Champions League. Il teatro sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia, impianto scelto dai nerazzurri per disputare le coppe europee e le ultime gare di questo campionato, dopo la ristrutturazione dell’Atleti Azzurri d’Italia.

Il destino ha fatto sì che lo stadio sia proprio la naturale casa del Sassuolo, che da calendario gioca fuori casa ma a conti fatti si ritroverà più che a proprio agio. Un’insidia non indifferente per i ragazzi di Gasperini, che avranno tuttavia l’appoggio dei loro sostenitori. E non poteva essere altrimenti, dopo una cavalcata del genere. Perché, a questo punto, sognare è doveroso.