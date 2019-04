Atalanta, Percassi mantiene la calma: «Noi come l’Ajax? Voliamo basso»

Atalanta, il presidente Percassi crede nella Champions League ma rifiuta il paragone con l’Ajax: «Attenzione a volare troppo alto»

Il presidente Percassi può essere orgoglioso della stagione dell’Atalanta. La squadra di Gasperini esprime il miglior calcio della Serie A, dando spazio anche a tanti giovani. Capello l’ha addirittura paragonata all’Ajax, ma Percassi spegne gli entusiasmi: «Ci inorgoglisce, ma attenzione a volare troppo alto, poi si rischia di cadere. Tendiamo a dimenticarci che ormai siamo al terzo anno di risultati incredibili grazie a uno staff societario e tecnico di prim’ordine».

Il presidente, poi, fa il punto sulla corsa agli ultimi posti in Europa: «Abbiamo una settimana tosta, con tre partite importanti tra Napoli, Fiorentina in Coppa Italia e l’Udinese. Speriamo di fare un bel finale, ma bisogna tenere i piedi per terra. Stiamo facendo un campionato stratosferico, ma a San Siro incassano 5-6 milioni a partita, noi 4 milioni in tutta la stagione. Come fai a competere?»