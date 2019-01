Atalanta-Roma, clamoroso Zapata: sbaglia il rigore e poi segna!

Zapata sbaglia dagli undici metri e poi si fa perdonare: segna dopo un minuto e agguanta il pareggio

Duvan Zapata croce e delizia per l’Atalanta contro la Roma. L’attaccante orobico ha fallito clamorosamente un calcio di rigore, calciando alle stelle. Il colombiano, però, si è fatto perdonare subito dopo. Servito bene da Josip Ilicic, il terminale offensivo nerazzurro ha agguantato il pareggio con una rete in cui pesa la complicità di Robin Olsen. 15 gol per lui e partita riaperta all’Atleti Azzurri d’Italia.