Zapata trova il pareggio in Atalanta-Roma! Il difensore giallorosso, Manolas, pare però deviarla: è autogol? – VIDEO

Al 26′ del secondo tempo, Duvan Zapata rimedia al rigore sbagliato in precedenza! Il colombiano riesce infatti a trovare il gol del pareggio raccogliendo un passaggio arrivato in area e senza pensarci troppo segna calciando un rasoterra sulla destra! Tuttavia, rimangono dei dubbi sul suo gol. Ci sarebbe infatti una leggera deviazione sul tiro dell’attaccante da parte di Manolas, che era in marcatura. Il tocco è però quasi impercettibile! La Lega Serie A e Fantagazzetta hanno assegnato il gol al colombiano, ma la decisione potrebbe cambiare nelle prossime ore.