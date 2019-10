Atalanta Shakhtar Donetsk LIVE: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca

Allo stadio San Siro la seconda giornata di Champions League tra Atalanta Shakhtar Donetsk: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

L’Atalanta vuole dimenticare in fretta il poker subito in Croazia dalla Dinamo Zagabria e conquistare i primi punti utili in Champions League. Nella splendide cornice di San Siro affronterà lo Shakhtar Donetsk di Luìs Castro voglioso di rivincita dopo il ko interno contro il City.

Sintesi Atalanta Shakhtar Donetsk MOVIOLA

Fischio d’inizio alle ore 18.55

Migliore in campo – PAGELLE

Aggiornamenti a fine primo tempo

Atalanta Shakhtar Donetsk tabellino

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne; Gomez; Ilicic, Duvan Zapata. All. Gasperini.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Patrick; Marlos, Kovalenko, Taison; Junior Moraes. All. Castro.