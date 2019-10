Atalanta-Shakhtar Donetsk streaming e probabili formazioni: dove vederla

Atalanta-Shakhtar Donetsk streaming e probabili formazioni: la Dea sfida in casa gli ucraini nella 2ª giornata della Fase a Gironi

Forte del 3° posto in classifica in Serie A, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini cerca il riscatto nella Champions League 2019/2020 dopo il debutto horror nel Gruppo C che l’ha vista soccombere con un pesante 4-0 contro la Dinamo Zagabria in terra Croazia. I bergamaschi saranno impegnati nella 2ª giornata della fase a gironi contro lo Shakhtar Donetsk, guidato in panchina da Luís Castro e a sua volta travolto per 3-0 dal Manchester City nella prima gara. Atalanta-Shakhtar Donetsk: la partita si giocherà martedì 1° ottobre 2019 alle ore 18.55 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano, impianto scelto dai bergamaschi per gli impegni casalinghi nel torneo.

Gasperini punterà sempre sul 3-4-1-2. Davanti il ‘Papu’ Gomez agirà sulla trequarti dietro le due punte, che saranno Ilicic e Duvan Zapata. A centrocampo, dopo aver riposato in campionato, si rivedrà De Roon in coppia con Freuler, mentre sulle fasce dovrebbero esserci Hateboer a destra e Castagne a sinistra. Davanti al portiere Gollini, la difesa sarà composta da Toloi, Palomino e Masiello. Gli ospiti giocheranno invece con il 4-2-3-1, con Moraes unica punta supportato dai trequartisti Taison, Marlon e Solomon.

La sfida di Champions League Atalanta-Shakhtar Donetsk sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Atalanta-Shakhtar Donetsk

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Martedì 1 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Tobias Stieler (Germania)



Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Taison, Marlon, Solomon; Moraes. All. Luís Castro

