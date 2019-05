Atalanta, treno Hateboer. La Champions passa anche dai suoi numeri

Hans Hateboer è uno dei protagonisti di questa sorprendente Atalanta. Ripercorriamo la sua stagione con i numeri

Sono infiniti i segreti di Gian Piero Gasperini. La sua Atalanta è stata nelle ultime due stagioni un’autentica fucina di sorprese. Tanti i profili valorizzati dal tecnico piemontese, e come non citare Hans Hateboer. Nato come terzino destro, all’occorrenza jolly in svariate altre posizioni, è uno di quelli a cui Gasp non riesce proprio a rinunciare. Tanto l’apporto offensivo, da centrocampista nel più classico del 3-4-1-2, coniugato sempre a un’attenta fase di ripiegamento.

A fare la differenza sono i numeri dell’olandese. È l’unico difensore (il suo ruolo “ufficiale) ad avere all’attivo almeno cinque gol e cinque assist in questo campionato di Serie A, nelle 35 partite da lui disputate. Solo tre quindi le sue assenze, tra cui l’ultima “casalinga” col Sassuolo per squalifica. Prima del recente match, era sceso in campo per ben 31 partite consecutive.