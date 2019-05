Gasperini a un passo dal secondo trofeo nella storia dell’Atalanta. Bergamo in delirio per la prima qualificazione in Champions League

Una settimana da Dio, anzi da Dea. Al termine di una stagione straordinaria l’Atalanta è pronta a prendersi tutto. Mercoledì a Roma Gasperini si gioca la Coppa Italia contro la Lazio, dopo una cavalcata travolgente che ha spazzato via anche la Juventus Campione d’Italia. Attesi a Roma 40 pullman e 21 mila tifosi da Bergamo.

I nerazzurri sono reduci da undici risultati utili positivi in serie A, e domenica affronteranno la Juventus in uno Stadium pronto per la premiazione. Serve almeno un pareggio, per poter festeggiare la Champions in caso di vittoria all’ultima contro il Sassuolo.