Atalanta, Zapata re delle trasferte: è il giocatore che ha segnato di più

Atalanta, altro record di Duvan Zapata: con i gol al Parma è il giocatore che ha segnato di più in trasferta. Superato Quagliarella

La grande stagione di Duvan Zapata non accenna a fermarsi: ennesimo record per l’attaccante colombiano. Con i due gol al Parma, infatti, il centravanti dell’Atalanta diventa il giocatore che ha segnato di più in trasferta.

Zapata scavalca Quagliarella in questa speciale classifica: l’attaccante della Sampdoria ha segnato 11 reti in trasferta, mentre Duvan, con la doppietta di oggi, sale a quota 13 gol in trasferta e 19 in totale, raggiungendo Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori.