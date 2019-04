Atalanta, Zapata in lotta per la classifica marcatori lascia rigore a de Roon

Giallo Zapata: durante Atalanta-Udinese non se la sente di battere il rigore decisivo e lascia il tiro dal dischetto a de Roon

L’Atalanta sblocca il match contro l’Udinese grazie al rigore trasformato da Marten de Roon. L’olandese ha calciato freddamente dagli undici metri, punendo Musso. Duvan Zapata, l’attaccante orobico in lotta per lo scettro di capocannoniere della Serie A, non si è presentato dal dischetto.

Il giocatore avrebbe potuto battere il penalty, ma ha preferito non rischiare: l’eventuale gol avrebbe portato il colombiano a quota 22 marcature, a -1 da Fabio Quagliarella. Zapata ha sbagliato l’unico rigore calciato nel corso di questa stagione contro Ionut Radu del Genoa.