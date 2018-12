Athletic, rinnovo per due: è ufficiale

L’Athletic Bilbao guarda al futuro: ufficiali i rinnovi dei giovani Yeray Alvarez e Mikel Yesga

Altre novità di mercato per l’Athletic Bilbao, formazione di Liga. Il club basco, reduce dal successo in campionato con il Deportivo La Coruna, ha ufficializzato i rinnovi contrattuali dei due giovani talenti della cantera Yeray Alvarez e Mikel Yesga.

UFFICIALE, ECCO I RINNOVI – Tramite il sito internet, l’Athletic Bilbao ha comunicato i prolungamenti di contratto per i due prospetti: accordi fino al 30 giugno 2019, clausola rescissoria fissata a 30 milioni di euro. Lavora in prospettiva l’Athletic, da sempre club noto per il lavoro sul settore giovanile, ecco due talenti blindati.