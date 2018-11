Atletico Madrid-Barcellona: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Atletico Madrid-Barcellona, 13ª giornata Liga 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Atletico Madrid di Simeone è pronto ad ospitare il Barcellona di mister Valverde in occasione della 13ª giornata della Liga Spagnola. La squadra di casa ha solo un punto in meno rispetto ai blaugrana che comandano la classifica del massimo campionato spagnolo con 24 punti. I Colchoneros, che occupano il secondo posto a pari merito con il Siviglia, quindi, potrebbero sfruttare l’occasione per il sorpasso.

Simeone si giocherà il tutto per tutto con una squadra offensiva, mentre Valverde schiera Messi e Dembelé, ma dovrà fari i conti dell’assenza di Coutinho. Un match che vale la vetta e che in caso di vittoria dei padroni di casa potrebbe cambiare le ambizioni dell’Atletico Madrid.

Atletico Madrid-Barcellona: diretta live e sintesi

Atletico Madrid-Barcellona: formazioni ufficiali

Atletico Madrid-Barcellona: probabili formazioni e pre-partita

Simeone avrà ben 4 giocatori indisponibili per infortunio, ovvero Hernandez, Godin, Savic e Gimenez, tutti nel reparto difensivo. Si spera invece nel recupero di Lemar in attacco. La formazione titolare dovrebbe quindi presentare diverse novità. Nel 4-4-2 dei Colchoneros, Saul potrebbe partire a arretrato in difesa per formare la coppia difensiva centrale con Montero. Recuperati Koke a centrocampo e Diego Costa in attacco.

Problema infortuni anche per mister Valverde che deve far fronte alle assenze di Vermaelen e Samper. Assente per squalifica, invece, Rakitic, in seguito all’espulsione contro il Betis

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Saúl, Montero, Filipe Luis; Koke, Rodrigo, Thomas, Correa; Griezmann, Diego Costa. All. Simeone

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, Arhur; Messi, Suarez, Coutinho. All. Valverde

Atletico Madrid – Barcellona: i precedenti del match

Si tratta del match numero 163 tra Atletico Madrid e Barcellona, con quest’ultima che vanta un bilancio nettamente positivo con ben 73 vittorie a 50 e 39 pareggi. È dal 2010 che il Barcellona non perde con l’Atletico Madrid in campionato, così come non ha perso in occasione degli ultimi 5 incontri avvenute nelle altre competizioni, grazie a tre vittorie e due pareggi. L’ultimo incontro di Liga tra i due club è stato disputato a Madrid ed è terminato con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Niguez e Suarez.

Atletico Madrid – Barcellona: l’arbitro del match

Dirigerà la sfida delle h 20.45 tra Atletico Madrid e Barcellona il signor Jesus Gil Manzano. Un habitué di sfide di questo calibro che ha già arbitrato Barcellona – Atletico Madrid della scorsa stagione al Camp Nou, vinta dai blaugrana grazie ad un gol di Lionel Messi. Precedentemente Manzano ha anche diretto la gara di ritorno della semifinale della Copa del Rey nel 2016-17

Atletico Madrid-Barcellona Streaming: dove vederla in tv

Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.