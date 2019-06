Atletico Madrid, c’è l’erede di Griezmann. Tocca a Joao Felix

Atletico Madrid, Griezmann va al Barcellona e i Colchoneros si consolano con Joao Felix. Vicino per la clamorosa cifra di 126 milioni di euro

L’Atletico Madrid sta vivendo un’estate di rivoluzione. Saluterà Godin e Juanfran, due bandiere, e probabilmente Rodri, destinato al Manchester City. A loro si aggiunge Antoine Griezmann, che ha già ampiamente dichiarato che la prossima stagione si accaserà al Barcellona, desideroso di nuove esperienze personali. Per questi motivi i Colchoneros si sono messi a lavoro per far partire il rinnovamento della rosa.

E come non andare a prendere il talento più brillante d’Europa, corteggiato da tantissimi club europei. Si parla di Joao Felix, il classe ’99 in forza al Benfica. Club a cui è stata recapitata un’offerta clamorosa di 126 milioni di euro. Qualora dovesse essere accettata (è piuttosto probabile che questo avvenga), il portoghese diventerebbe il quarto giocatore più pagato di sempre dietro a Neymar, Mbappé e Coutinho.