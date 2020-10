Atletico Madrid, Savic: «Affrontare i campioni ci motiva»

Stefan Savic, difensore dell’Atletico Madrid, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco

«Affrontare i campioni in carica ci motiva ancora di più, siamo pronti per sfidarli. La squadra è entusiasta e vogliamo competere per la vittoria. Speriamo di iniziare subito con il piede giusto. Abbiamo un girone difficile perché il Bayern ha vinto tutto l’anno scorso. Sappiamo che sarà un avversario molto complicato».