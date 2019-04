Atletico, squalifica Diego Costa: rischia fino a 12 giornate di squalifica

Atletico Madrid, Diego Costa espulso contro il Barcellona per insulti all’arbitro, rischierebbe grosso: fino a 12 giornate di squalifica

È in arrivo una stangata per Diego Costa: l’attaccante brasiliano, naturalizzato spagnolo è stato espulso nella gara contro il Barcellona per insulti all’arbitro. Ora, l’attaccante dell’Atletico Madrid dovrà passare sotto le grinfie del comitato disciplinare.

Diego Costa rischia grosso: stando a quanto sostiene As, valutando la voce “linguaggio offensivo nei confronti del direttore di gara”, l’attaccante rischierebbe dalle 4 alle 12 giornate di squalifica. Simeone aspetta con ansia il responso del comitato disciplinare della Liga.