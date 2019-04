Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, in missione per Tottenham-Manchester City: obiettivo Gundogan. Le ultime

Ilkay Gündoğan è ancora nel mirino dell’Inter. Il centrocampista del Manchester City potrebbe lasciare il club inglese nella prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da fcinternews, Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, sarà in missione quest’oggi: il ds è annunciato a Londra per seguire il super derby di Champions tra il Tottenham e la formazione di Pep Guardiola. L’Inter lavora per due colpi in mediana e un colpo potrebbe arrivare proprio dalla Premier League, dal Manchester City.

L’ex centrocampista del Borussia Dortmund è uno degli obiettivi dell’Inter per il prossimo anno. Già l’estate scorsa Suning aveva chiesto informazioni, ma Guardiola l’aveva dichiarato incedibile valutandolo 60 milioni. Le cose al momento sembrano essere cambiate. Il centrocampista ha un accordo fino al 2020 e il City sta lavorando per ingaggiare altri mediani. Il rinnovo non appare scontato e la valutazione del giocatore è crollata. Uno scenario che potrebbe aprire la strada a una cessione al termine della stagione. L’Inter è sulle tracce del centrocampista classe ’90 e il blitz inglese di Ausilio potrebbe portare i primi risultati. Il calciatore piace anche a Marotta, che tre anni fa aveva provato a portarlo alla Juventus dal Dortmund.