Australia-Italia Femminile: annullato gol a Bonansea

Annullato un gol a Barbara Bonansea dopo appena 9 minuti nel corso della sfida Australia-Italia Femminile al Mondiale

Subito un sussulto azzurro in Australia–Italia Femminile, prima sfida del Mondiale per la nazionale di Milena Bertolini. Bonansea in gol dopo 9 minuti ma urlo strozzato in gola per la nostra nazionale.

Invenzione di Giugliano per Bonansea che resiste a una carica e batte Williams. L’attaccante italiana fermata però per posizione irregolare.

