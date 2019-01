La Juventus ricorda l’Avvocato Agnelli sui propri canali web – FOTO

Il ricordo della Juventus nel giorno del sedicesimo anniversario della scomparsa dell’Avvocato Giovanni Agnelli

La Juventus ricorda l’Avvocato Giovanni Agnelli nel giorno del sedicesimo anniversario della sua scomparsa. A mezzanotte in punto del 24 gennaio il sito web ufficiale della società bianconera ha pubblicato un comunicato in cui si ricorda la figura dell’Avvocato: «Il 24 gennaio 2003 se ne andava Giovanni Agnelli. Ci lasciava una delle figure più importanti di tutta la nostra storia: non soltanto per l’amore che negli anni che dedicò alla Juventus, sia durante la sua Presidenza (1947/1954) che nei decenni successivi, ma anche perché Giovanni Agnelli era un esempio e una fonte di ispirazione per il lavoro di tutti» si legge sul sito della Vecchia Signora.

La nota prosegue, con una delle massime preferite dall’Avvocato: «Vinca il migliore o vinca la Juve? Sono fortunato, spesso le due cose coincidono». Questa è una delle frasi più celebri dell’Avvocato, e racconta molto bene quello era ed è ancora oggi la Juventus: un Club che ambisce all’eccellenza, e che a questo dedica tutte le sue energie». Conclude il ricordo della società bianconera con un monito per il futuro: «Continuare a vincere, a crescere, a sollevare trofei e al contempo a innovare e innovarsi, anche fuori dal campo: questo è il modo migliore per ricordare l’Avvocato e onorarne la memoria.