Milan, in arrivo lo sconto per Bakayoko grazie a Higuain

Tiemoué Bakayoko può restare al Milan. I rossoneri hanno chiesto lo sconto per la conferma del centrocampista: le ultime

Tiemoué Bakayoko si sta ritagliando uno spazio importante nel Milan di Rino Gattuso. Dopo un primo periodo di apprendistato, il giocatore si è ambientato e sta diventando una certezza della formazione milanista. Anche a Genova contro il Genoa, Tiemoué ha fatto vedere tutto il suo valore. Il centrocampista è arrivato in prestito per 5 milioni con diritto di riscatto fissato attorno ai 36 milioni di euro. Una cifra ritenuta alta dalla società rossonera ma l’affare Higuain potrebbe consentire al club milanista di abbassare l’esborso economico per il centrocampista ex Monaco.

Il Milan ha ‘liberato’ Gonzalo Higuain, puntando poi su Piatek. Secondo Repubblica, dopo questa operazione, non è escluso che i Blues non concedano uno sconto al Diavolo in estate sul riscatto di Tiemoué Bakayoko. I rapporti tra i club sono ottimi e l’assenso dei rossoneri all’affare Higuain, via Juve, potrebbe valere qualche milioncino di sconto per il riscatto del centrocampista che sta facendo molto bene in rossonero. La trattativa non è ancora entrata nel vivo ma dopo la chiusura del mercato di gennaio, le parti potrebbero iniziare a parlare del futuro del centrocampista classe ’94.