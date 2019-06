Balotelli nel mirino del Parma: la richiesta dell’attaccante

Il Parma sogna Mario Balotelli. Il club emiliano ha sondato la pista per l’attaccante del Marsiglia, ricevendo una richiesta impegnativa

Nelle settimane passate Mario Balotelli aveva aperto ad un possibile ritorno in Italia, dichiarando soprattutto un certo interesse per il Parma. L’attaccante sarebbe felice di tornare in Serie A dopo anni passati in Francia, magari anche per mettersi in mostra in ottica Nazionale.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club emiliano sarebbe interessato al giocatore del Marsiglia (in scadenza di contratto) e ci sarebbero già stati i primi contatti. L’ex Milan e Inter avrebbe però chiesto una cifra piuttosto alta come ingaggio: 4 milioni. I crociati non hanno ancora chiuso la porta: vogliono riflettere bene sulla possibile operazione, considerando anche che il giocatore arriverebbe a parametro zero.