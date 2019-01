Balotelli, niente Italia: visite mediche con il Marsiglia e super ingaggio

L’attaccante Mario Balotelli è prossimo a diventare un giocatore del Marsiglia di Rudi Garcia. Clausola anti-balotellate nel contratto

Niente da fare per Genoa e Sassuolo: Mario Balotelli è sempre più vicino al trasferimento al Marsiglia. Questa mattina, l’attaccante italiano si è sottoposto alle visite mediche di rito e sono state rivelate anche le cifre del suo nuovo contratto. Si va quindi verso una permanenza in Francia, per cercare la giusta continuità dopo le belle prestazioni dello scorso anno al Nizza. Il classe ’90 guadagnerà 4 milioni di euro lordi l’anno, con bonus che potrebbero portarlo a raggiungere i 5 milioni e mezzo. Uno è legato ai gol, con 600 mila euro in più nel caso in cui raggiungesse le 10 reti con la maglia degli Olympiens. L’altro, leggermente più sostanzioso, scatterà invece al raggiungimento non solo di determinati obiettivi di squadra, ma anche etico-comportamentali. La paura di “balotellate” è sempre dietro l’angolo e anche i bianco azzurri di Rudi Garcia si sono voluti tutelare.

Balotelli era ormai ai ferri corti con il Nizza, soprattutto con il tecnico Patrick Vieira. In estate, il trasferimento al Marsiglia era saltato per mancanza di accordi sulla cifra da versare, ma ora la trattativa sembra veramente sulla buona strada. Vedremo se SuperMario riuscirà a replicare la splendida scorsa stagione, con 26 gol in maglia rossonera in tutte le competizioni. E magari a convincere Roberto Mancini a richiamarlo in azzurro, soprattutto con la crisi dell’attacco della nostra Nazionale.