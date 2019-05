Barcellona, assalto alla Coppa del Re. Di fronte l’insidioso Valencia

Barcellona e Valencia si daranno battaglia questa sera, in palio la Coppa del Re. E Valverde si gioca il futuro

Il Barcellona ha vinto la Liga senza troppi patemi d’animo, ma la stagione non può essere etichettata come gloriosa. Questo perché l’eliminazione dalla Champions League col Liverpool ha avuto un peso specifico negativo enorme, sopratutto per come è maturata. Valverde ha tuttavia l’occasione di mettere una toppa a quelle cocente delusione, già da stasera.

Allo Stadio Benito Villamarìn di Siviglia andrà in scena la finale di Coppa del Re contro il Valencia. Arrivate dopo aver eliminato rispettivamente Real Madrid e Betis Siviglia, le due compagini si affronteranno per mettere in bacheca il titolo. La squadra di Danny Parejo è un osso duro da affrontare, e sopratutto è in fiducia dopo aver raggiunto il quarto posto in Liga. Valverde motiverà al massimo i suoi, poiché da questo risultato può dipendere anche una grossa fetta del suo futuro.