Barcellona, Messi fa il 54% dei gol totali blaugrana

L’incidenza di Messi nel Barcellona è difficile da quantificare. Tuttavia, i numeri possono dare una mano per evidenziare il peso della Pulce

L’annata dal Barcellona si è conclusa con l’amarezza per le delusioni di Coppa (che verosimilmente costeranno la panchina a Valverde), ma anche con la soddisfazione per una Liga dominata. Soprattutto per merito di Messi.

Il Barca ha segnato ben 90 gol in campionato. Oltre ad averne realizzati ben 36, Lionel Messi ha pure confezionato la bellezza di 13 assist. Vuol dire che ha portato 49 reti su 90, ossia il 54% dei gol del Barcellona.