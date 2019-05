Barcellona, Valverde verso l’addio: anche Allegri in lizza

Il Barcellona potrebbe cambiare allenatore. Valverde verso l’esonero: tra i nomi in lizza c’è anche Max Allegri

Anche Massimiliano Allegri è in lizza per un posto sulla panchina del Barcellona, almeno stando a quanto afferma RAC1. Il club blaugrana starebbe pensando all’esonero di Ernesto Valverde a due anni dal suo approdo.

L’ufficialità dovrebbe addirittura arrivare in giornata. Sono diversi i tecnici nel mirino del Barça: Unai Emery dell’Arsenal ed ex Siviglia, ‘Rambo‘ Koeman, ex difensore blaugrana e attuale c.t. dell’Olanda; il c.t. del Belgio Roberto Martinez, e anche Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus.