L’Inter tenta l’affondo per Nicolò Barella. Sul centrocampista del Cagliari ci sono diversi club: pronta una maxi-operazione

L’Inter non molla Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari è uno degli obiettivi di calciomercato della formazione nerazzurra in vista della prossima annata. Marotta e Ausilio continuano a monitorare la situazione e sono attese delle novità nelle prossime settimane. Barella ha lo stesso agente di Nainggolan, Beltrami, e questo potrebbe agevolare l’affare tra le parti.

Il presidente Giulini continua a chiedere 50 milioni di euro e Marotta, per abbassare l’esborso economico, sta pensando di sacrificare alcuni giovani talenti della formazione intersita. Secondo Il Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe girare al Cagliari il portiere Radu (in prestito) e il difensore Bastoni, sempre in prestito, più alcuni giovani talenti del vivaio che piacciono ai rossoblù.