Barella Inter: il centrocampista ha ribadito di voler giocare con i nerazzurri

Nicolò Barella vuole solo e solamente l’Inter: il centrocampista ha ribadito la volontà di giocare con i nerazzurri

C’è solo l’Inter per Nicolò Barella. Come recita il famoso inno dei nerazzurri, il centrocampista vuole solo i nerazzurri e dopo aver rifiutato Napoli, Paris Saint Germain e Roma ha ribadito ai diretti interessati (Conte e l’Inter) di voler giocare solo a Milano.

Come informa Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky, dopo le parole di Giulini che hanno gelato i tifosi nerazzurri, Barella ha chiamato Conte ribadendogli il desiderio di giocare per lui. Un affare che, secondo l’esperto di mercato, non può saltare.