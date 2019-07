Bartomeu: «Neymar vuole lasciare il Psg. Griezmann? C’è stato l’incontro»

Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato di Neymar e di Griezmann: le sue parole in conferenza stampa

Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa di vari temi, tra cui il mercato, spiegando le voci su Neymar e rivelando un retroscena su Griezmann.

NEYMAR – «Sappiamo che Neymar vuole lasciare il Psg ma sappiamo anche che il club non vuole che se ne vada. Non mi piace parlare di giocatori di altre società così come a me non piace che parlino dei nostri. Lo ribadisco: non voglio parlarne».

GRIEZMANN – «Vi svelo un segreto: ieri c’è stata una riunione a Madrid tra Oscar Grau, direttore esecutivo del Barcellona, e il consigliere delegato dell’Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, per parlarne».