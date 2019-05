Bayern Monaco, è caccia alla 19° Coppa di Germania. Ostacolo Lipsia

Ultimo atto stagionale in Germania. Bayern Monaco e Lipsia si sfidano per mettere in bacheca la Coppa nazionale

Il Bayern Monaco pigliatutto proverà a far sua anche la Coppa di Germania. Digerita la netta e cocente estromissione dalla Champions per mano del mago Klopp, la squadra di Kovac è stata in grado di concentrare le forze per rimontare e staccare definitivamente il Borussia Dortmund e vincere la Bundesliga.

Il tecnico non vuole accontentarsi: caccia al 19° titolo Dfb-Pokal. Di fronte il Lipsia di Rangnick, motivato più che mai perché in caso di successo sarebbe il primo trofeo in bacheca. Bavaresi che appaiono, per storia e tradizione, nettamente favoriti. La squadra guidata da Timo Werner (futuro proprio a Monaco?) non darà niente per scontato, ed è pronta a vendere cara la pelle.